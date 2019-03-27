Владимир Мединский объявил об объединении двух театров в Петербурге и Ярославле

В будущем к созданному театральному комплексу присоединится и одна московская площадка.

«Исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России» — так Владимир Мединский назвал начавшийся процесс объединения учреждений. Речь идет об Александринском театре в Петербурге и Волковском – в Ярославле. По словам главы Минкульта, которые приводит ТАСС, объединение было инициировано руководителями и худсоветами двух театров. Мединский также пообещал, что выгоду от этого решения ощутят на себе как все сотрудники театров, так и зрители. Худрук театра Волкова Евгений Марчелли поддержал министра – по его словам, объединение даст площадке возможность выйти на другой уровень.

Помимо прочего, Мединский заявил и о планах по расширению объединенного комплекса. Через несколько лет в его состав войдет недостроенное здание филиала МХТ в Коломенском.

Александринский театр и театр Волкова считаются старейшими в России. Они были основаны в середине XVIII века с разницей в несколько лет.