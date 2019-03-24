Уголовный розыск пришел в офис партии «Яблоко» в Москве

Сотрудники уголовного розыска пришли в офис московского отделения партии «Яблоко» для проверки возможного наличия там экстремистской литературы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член политкомитета партии Сергей Митрохин. «В настоящее время я нахожусь в офисе московского «Яблока» по адресу ул.Пятницкая, д.28. Сюда приехали представители уголовного розыска. Они утверждают, что им поступил звонок на номер 02 о том, что в офисе находится некая экстремистская литература», — рассказал Митрохин.

Политик отметил, что сотрудники провели визуальный осмотр помещения, а он сам «дал объяснение о том, что никакой экстремистской литературы у «Яблока» нет и не было».

Тем не менее, по словам Митрохина, правоохранители настаивают на изъятии материалов, хотя у них нет ордера на обыск. Он добавил, что уже связался со своим адвокатом Михаилом Бирюковым.