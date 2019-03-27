Басманный суд решает вопрос о мере пресечения Михаилу Абызову

Басманный суд Москвы начал рассматривать вопрос о мере пресечения бывшему министру Михаилу Абызову. Его обвиняют в создании преступного сообщества и крупном мошенничестве. Адвокат экс-министра «открытого правительства» Александр Аснис перед началом заседания сказал, что надеется на меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Как отмечает агентство «Интерфакс», среди тех, кто пришел на сегодняшнее заседание, оказался бывший глава Роснано Леонид Меламед. Ранее ему было предъявлено обвинение в организации растраты более двухсот двадцати миллионов рублей Роснано. Он находился под домашним арестом. Год назад Мосгорсуд срок ареста продлевать отказался. На вопрос журналистов о целях пребывания в здании суда, Меламед ответил, что это его личное дело.

Тем временем стало известно, что кипрский офшор, который упоминается в деле Михаила Абызова, начал менять регистрационные данные. Это выяснил сайт «Медуза». Следствие считает, что экс-министр Абызов вывел на счетах подконтрольного ему офшора 4 миллиарда рублей, которые были похищены у энергетических компаний. «Медуза» запросила информацию об офшоре в кипрском реестре, в итоге выяснилось, что сегодня в ведомство поступило сразу два заявления на смену регистрационных данных компании.