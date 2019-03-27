СК начал проверку в отношении судей литовского суда, которые вынесли приговор Дмитрию Язову

Следственный комитет начал проверку в отношении судей литовского суда, которые вынесли приговор экс-министру обороны СССР Дмитрию Язову. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает агентство ТАСС.

Сегодня Вильнюсский окружной суд заочно приговорил Язова к десяти годам лишения свободы. Его признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 91-го года, когда была провозглашена независимость Литвы от СССР и советские военнослужащие попытались захватить телецентр, что обернулось столкновениями между военными и сторонниками независимости Литвы.