Мексиканская авиакомпания Interjet решила отказаться от российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и вернуть их обратно производителю. Об этом сообщает сайт Флайт Глобал. При этом собеседники издания отмечают, что переговоры зашли в тупик. Как отмечает газета «Ведомости», в парке мексиканской авиакомпании находится больше двадцати российских самолетов. В прошлом году стало известно, что у Interjet возникли проблемы с получением запчастей для самолетов Sukhoi Superjet 100 и авиакомпания пустила четыре лайнера этого типа на замену деталей.