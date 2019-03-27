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16:30, 27 марта 2019

В Басманном суде Москвы начинается заседание, на котором должны избрать меру пресечения Михаилу Абызову

В Басманном суде Москвы начинается заседание, на котором должны избрать меру пресечения бывшему министру Михаилу Абызову. Он уже доставлен в суд. Как сообщает журнал Forbes, решение будет принимать судья Наталья Дударь. Издание напоминает, что она арестовывала миллиардера Платона Лебедева, продлевала домашний арест бывшему коллеге Абызова Алексею Улюкаеву и режиссеру Кириллу Серебренникову. О задержании экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова стало известно накануне. Его обвиняют в создании преступного сообщества и крупном мошенничестве. Абызову грозит до 20 лет лишения свободы.

Стали известны новые подробности задержания Михаила Абызова. Адвокат бывшего министра «открытого правительства» Юрий Тай рассказал РБК, что Абызова задержали вчера в шесть утра. Силовики пришли к нему домой в поселке Жуковка в Подмосковье. Другой адвокат экс-министра Александр Аснис также сказал, что Абызов был задержан у себя дома.

Накануне источники информационных агентств говорили, что Абызова, постоянно проживающего в Италии, выманили в Россию в рамках спецоперации и он был задержан после того, как прилетел на день рождения одного из бывших коллег.



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