В СФ призвали не допустить выхода в прокат 9 мая фильма про афганскую войну режиссера Павла Лунгина

Один из сенаторов посчитал картину непатриотичной.

«Фактологические неточности, прямые искажения исторических событий по выводу наших войск из Афганистана — вот что легло в основу этого фильма», — так о картине под названием «Братство» высказался член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Морозов. По его словам, ленту режиссера Павла Лунгина раскритиковали ветеранские организации, и, с точки зрения сенатора, совершенно справедливо – в картине сцены грабежей караванов, мародерства, драк военных между собой на глазах у афганцев, что, утверждает Морозов, было в принципе невозможно. Парламентарий положительно оценил художественные качества картины, но подчеркнул, что «на этом фильме нельзя воспитывать молодежь, развивать чувства патриотизма, особенно в условиях информационной войны».

Морозов также выступил за запрет выпуска фильма в прокат 9 мая. Однако с его предложением не согласилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала процесс создания кино «тонкой материей» и предложила ветеранским организациям продолжить диалог с режиссером.

В картине «Братство» Павла Лунгина рассказывается о последних месяцах нахождения советских войск в Афганистане. В основе фильма, говорится в описании, «лежат реальные события, которые произошли в 1989 году». Сам режиссер назвал «мракобесием» предложение сенатора отменить премьеру фильма 9 мая.