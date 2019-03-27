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16:03, 27 марта 2019

ФСБ провела обыски и задержания в домах крымских татар

Двух десятков человек ведомство подозревает в участии в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Специально для обысков кварталы под Симферополем, где живут крымские татары, были перекрыты Росгвардией. Об этом сообщает интернет-издание Крым.Реалии со ссылкой на активистов движения «Крымская солидарность». По их данным, во время операции местных жителей не пропускали домой. В свою очередь, ФСБ утверждает, что среди 20 человек, задержанных по результатам обысков, были как главари, так и рядовые участники запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». В ведомстве говорят, что подозреваемые распространяли среди жителей полуострова «террористическую идеологию» и вербовали крымских мусульман. В ходе обысков, как утверждается, были изъяты пропагандистские материалы и средства связи. Между тем в украинском МИДе выразили обеспокоенность случившимся. Там считают, что «дело Хизб ут-Тахрир» ранее уже использовалось для незаконного преследования крымскотатарских активистов.

В феврале ФСБ объявила о задержании лидера российского отделения «Хизб ут-Тахрир» и руководителей татарстанской ячейки запрещенной группировки. Их обвиняют в подготовке к свержению власти в России.



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