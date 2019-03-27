Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов доставлен в Басманный суд, где ему изберут меру пресечения. Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По версии СК, бывший министр и его сообщники похитили 4 миллиарда рублей и вывели их за границу. Следствие настаивает на аресте Абызова, — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сам Абызов и другие фигуранты дела не признают себя виновными. Адвокат экс-министра Александр Аснис называет это дело бизнес-конфликтом. Защитник также утверждает, что Абызов постоянно живет в России вместе с семьей.

Задержание бывшего министра свидетельствует о реальной борьбе с коррупцией в России, — считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам Матвиенко, российское антикоррупционное законодательство соответствует международным нормам и не нуждается в изменениях.