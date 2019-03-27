Жительницам сел могут продлить рабочий день.

Соответствующая инициатива обсуждается в Министерстве труда и социальной защиты. Против уже выступил профсоюз.

На 4 часа может увеличиться рабочая неделя жительниц сел – Минтруд рассматривает возможность отмены постановления, принятого еще в 1990 году. Тогда власти, беспокоясь за демографические показатели, в частности сократили рабочую неделю сельских женщин до 36 часов с сохранением полной зарплаты, все остальные работают по 40 часов. Теперь же Минтруда хочет либо отменить ряд положений постановления, либо включить их в действующее законодательство, сообщили в ведомстве агентству ТАСС. Между тем, в профсоюзе работников агропромышленного комплекса считают, что эта норма все еще актуальна, и отменять льготы при существующем уровне жизни в селах нельзя. Там подчеркнули, что хозяйственная нагрузка на женщин в сельской местности по-прежнему слишком высока. Эксперты предупреждают, что увеличение продолжительности рабочего дня может привести к росту безработицы.

В Минтруде отметили, что в настоящий момент по этому вопросу идут консультации с профсоюзами, работодателями и правительством. По некоторым данным, отмена постановления может коснуться около 13 миллионов женщин