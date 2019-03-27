Суд в Вильнюсе приговорил к различным срокам заключения более 60 фигурантов дела о событиях 1991 года в литовской столице.

Непосредственно перед вильнюсским судом по делу о столкновениях у телецентра предстали лишь два гражданина России. Один из них – находящийся под арестом полковник запаса Юрий Мель – получил 7 лет лишения свободы. Экс-военному Геннадию Иванову, проживающему в Вильнюсе – дали 4 года заключения, но под стражу пока не взяли. Большинство же остальных осужденных фигурантов не были выданы Литве, поэтому им назначили приговор заочно. В частности, экс-глава Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик получил 14 лет колонии, экс-офицер КГБ Михаил Головатов – 12 лет. На 10 лет заочно был осужден и бывший министр обороны СССР 94-летний Дмитрий Язов. Всех их признали виновными «в военных преступлениях». В частности, по версии прокуратуры, Язов поручил подготовить план возвращения Литвы в состав Союза. Защита большинства фигурантов уже сообщила, что обжалует приговор.

В январе 1991 года в Вильнюсе проходили акции протеста сторонников независимости Литвы, в ходе которых в центр города были направлены колонны советской бронетехники. В результате столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.