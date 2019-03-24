Участники протеста в Ингушетии перекрыли федеральную трассу Кавказ

Об этом «Эху Москвы» сообщил глава отделения партии «Яблоко» в Ингушетии Руслан Муцольгов.

Протестующие жители Ингушетии, направляющиеся на митинг в Магас, перекрыли участок федеральной трассы Кавказ. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель ингушского отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов.

«Там собралось несколько тысяч человек. Это люди, которые направлялись на митинг в Магас, но из-за того, что дорога была перекрыта силовиками, которые пытались разогнать митингующих в Магасе. Протестующие стихийно собрались у дорожной развязки, и таким образом образовались заторы», — сказал он.

Р.Муцольгов сообщил, что к собравшимся обратился один из лидеров протеста Ахмед Погоев.

«Он попросил людей отправиться вместе с ним в близлежащую мечеть, чтобы разблокировать трассу. На все уговоры отправиться домой, люди отказались это делать. Туда прибыли силовики и спецназ, и сотрудники противодействия экстремизма и ДПС. Видимо хотели добиться разблокировки трассы силовыми методами», — отметил он.

Он сообщил, что к собравшимся обратился один из лидеров протеста Ахмед Погоев. Он попросил людей отправиться вместе с ним в близлежащую мечеть, чтобы разблокировать трассу