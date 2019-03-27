Басманный суд сегодня рассматривает вопрос об аресте бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова

На этом настаивает следствие. Защита будет просить суд не заключать Абызова в СИЗО. «Это дело связано с бизнес-конфликтом» – заявил адвокат Александр Аснис.

Кроме того, Аснис назвал фейком информацию СМИ о том, что его подзащитного выманили из-за границы. В прессе сообщалось, что Абызов прилетел в Москву на день рождения бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича.

Между тем, Дворковича сейчас нет в России. Бывший вице-премьер, напомню, возглавляет ФИДЕ. Он находится на шахматном турнире в Сан-Марино, — рассказали «Интерфаксу» в Федерации. Там уточнили, что Дворкович вернется в Москву в начале следующей недели.