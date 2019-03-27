В Ингушетии протестующие разошлись с площади в Магасе, но заблокировали

Тысячи людей переместились на федеральную трассу Кавказ. Из-за этого движение со стороны Назрани заблокировано, — сообщает Кавказский узел со ссылкой на правозащитника Магомеда Муцольгова.

Лидеры протеста призывают всех разойтись.

Сегодня ночью и утром силовики предприняли три попытки разогнать митингующих. Люди согласились покинуть площадь только после того, как власти пообещали согласовать новую акцию через пять дней.

Участники митинга против изменения в закон о референдумах. Митингующие приняли резолюцию с требованием отставки главы республики Юнус Бека Евкурова.