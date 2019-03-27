РИА: Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович на этой неделе находится не в России

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович на этой неделе находится не в России, — сообщил РИА информированный источник. Ранее в СМИ появилась информация, что задержанный бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов приехал в Россию на день рождения к Дворковичу.

Следственный комитет просит арестовать Абызова. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Абызов с соучастниками похитил у нескольких компаний 4 миллиарда рублей и вывел за рубеж.

Бывший министр виновным себя не признает, так же, как и остальные фигуранты Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговоры.