Умер актёр Нодар Мгалоблишвили

Ему было 87 лет. Сообщается, что в последние месяцы он тяжело болел, передаёт грузинский Первый канал.

Мгалоблишвили дебютировал в кино в 1958 году. Самая известная его работа стала роль Калиостро в фильме Марка Захарова в фильме «Формула любви».

О том, как работалось с ним, «Эху Москвы» рассказал актер Александр Михайлов.

Советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили умер в возрасте 87 лет. Это был очень яркий актер и тактичный человек, — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» актер Александр Михайлов, сыгравший с ним в киноленте «Формула любви».

«Мы работали на этом замечательном фильме «Формула любви». Прошло уже 35 лет, а до сих пор этот фильм актуален и интересен. У меня такое чувство, что в кино это была самая яркая роль Нодара Мгалоблишвили, где он сделал потрясающий образ отрицательного героя картины. Он был большим профессионалом и ярким человеком в жизни», — сказал он.

А.Михайлов вспоминает с особой теплотой работу с актером Нодаром Мгалоблишвили в фильме «Формула любви», где снимался «потрясающий» состав актеров.

«Я вспоминаю его скромным и тактичным человеком. От него исходила какая-то доброта», — отметил актер. Актерскую карьеру Мгалоблишвили начал в 1954 году. Он сыграл в десятках советских и грузинских фильмов, а также в российских картинах и телесериалах.

Он сказал, что в фильме был потрясающий состав актеров.