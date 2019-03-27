В Венесуэлу в числе российских военных прибыли специалисты по кибербезопасности, а также силы специального назначения

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американском правительстве. Ранее сообщалось, что 24 марта в Венесуэле приземлились российские транспортные самолёты Ил-62 и Ан-124. на них прилетели 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба сухопутных войск Василием Тонкошкуровым. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что по договору России и Венесуэлы от 2001 года российские специалисты могут присутствовать в этой стране.

Россия, наращивая в Венесуэле свое военное присутствие, использует там «принцип Сирии», спасая автократический режим, — отмечают некоторые западные наблюдатели.

В Венесуэлу в последние дни прибыли два самолета с сотней солдат и высокопоставленным офицером российской армии, сообщают сразу несколько зарубежных изданий. В соцсетях появились фотографии одного из самолетов с российским флагом, предположительно, в аэропорту Каракаса.

Для Москвы в Венесуэле есть что терять, пишет автор Тагесшпигель. – Страна является крупнейшим покупателем российского оружия, за которое Мадуро уже заплатил не один миллиард долларов, в том числе и золотыми резервами. Он также передал в залог Газпрому и Роснефти доходы от добычи нефти и газа, пишет издание.

Теплеканал Си-эн-би-си напоминает, что в минувший понедельник США обвинили Россию в нагнетании политической напряженности в Венесуэле. В ответ на это Кремль вновь заявил, что Белый дом пытается организовать там государственный переворот, что, по выражению Сергея Лаврова, является неприкрытым вмешательством в дела суверенного государства.

Ранее оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал международное сообщество рассматривать все варианты урегулирования ситуации в стране, в том числе, вариант военного вмешательства.