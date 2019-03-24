Организаторы митинга в столице Ингушетии Магасе решили временно завершить акцию протеста

Ее участники требовали от главы республики Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку.

Несколько сотен активистов провели целую ночь на одной из площадей Магаса, несмотря на требования силовиков завершить митинг. Первоначально участники акции, начавшейся накануне, требовали не принимать республиканский закон «О референдуме». В нынешней редакции законопроект позволяет изменить границы Ингушетии без проведения голосования. Однако затем лозунги стали более радикальными. По словам правозащитника Магомеда Муцольгова, которые передает интернет-издание «Кавказский узел», утром силовики дважды пытались разогнать выступающих за отставку Евкурова. Это привело к ряду стычек между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас же ситуация спокойная, большинство участников акции разошлись после того, как власти пообещали согласовать новый митинг через пять дней. Впрочем, требования протестующих остались теми же, — об этом, в частности, рассказал «Эху Москвы» депутат Народного собрания Ингушетии Сет-Салим Ахильгов.

В правительстве Ингушетии, между тем, обвинили организаторов митинга в нарушении своих обязательств. Там говорят, что время проведения акции против утверждения республиканского закона «О референдуме» было согласовано до 6 часов вечера вчерашнего дня.

Протесты в Магасе периодически проходят с осени прошлого года, когда было подписано соглашение об обмене территориями между Чечней и Ингушетией.