Следствие ходатайствует об  аресте бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова

Об этом сообщает СК. Как ожидается, сегодня Басманный суд вынесет решение о мере пресечения.

Абызов вину не признает, он дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения

Один из фигурантов дела, глава РЭС, Сергей Ильичев, скрылся за границей, — отмечает следствие.



В чем обвиняют Абызова, попыталась разобраться газета «Коммерсантъ».

Члены ОНК Москвы побывали в следственном изоляторе, где сейчас находится Михаил Абызов. Об этом «Эху Москвы» рассказал ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

По словам Мельникова, Абызов рассказал, что при задержании к нему не применяли физическую силу, сотрудники правоохранительных органов вели себя корректно.

Первый зампред правительства Антон Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова. ОБ этом он сказал журналистам. «Суд разберется. Надеюсь, что все будет хорошо», — так Силуанов ответил на вопрос, верит ли он в виновность или невиновность бывшего министра.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ситуацию с задержанием Абызова свидетельством серьезной борьбы с коррупцией. «Неприкасаемых нет, какие бы посты они не занимали», — сказала Матвиенко.