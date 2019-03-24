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Эксклюзив Эха 14:00, 27 марта 2019

Суд в Вильнюсе приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам тюрьмы заочно

Его признали виновным по делу о столкновениях, произошедших в январе 1991 года.

Язова признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Также суд Вильнюса вынес заочный приговор бывшему офицеру КГБ Михаилу Головатову: он получил 12 лет тюрьмы. Вместе с ними по делу проходят еще 65 человек, но непосредственно перед судом предстали лишь двое российских граждан. Геннадий Иванов и Юрий Мель – оба в прошлом военные – получили четыре и семь лет лишения свободы соответственно. Иванов, которого пока не стали брать под стражу, заявил о намерении обжаловать приговор. По словам фигуранта дела, в событиях января 1991 года он не участвовал, передает РИА Новости. В отличие от Иванова, Юрий Мель находится под арестом. Его адвокат Галина Кардановская также будет рекомендовать своему подзащитному обжаловать решение суда.

По версии литовской прокуратуры, в конце 1990-го года Дмитрий Язов поручил разработать план возвращения Литвы в состав СССР. В Вильнюс были направлены советские десантники, которые попытались захватить телецентр. В результате произошедших столкновений между военными и сторонниками независимости Литвы погибли 14 человек, еще сотни получили ранения.

Российская сторона назвала суд в Литве «политическим процессом в худших традициях «карательной юстиции», который никак не связан с защитой прав и свобод человека».

Недопуск российских дипломатов на суд в Вильнюсе по событиям 1991 года является грубой провокацией. Об этом сказал пресс-атташе российского посольства в Литве Александр Кудрявцев.

Посольство РФ в Литве расценивает недопуск дипломатов на суд по событиям января 1991 года, как провокацию. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-атташе Посольства России в Литве Александр Кудрявцев.

По словам представителя Посольства России в Литве, не было получено вразумительных объяснений недопуска к открытому заседанию Вильнюсского окружного суда, где сегодня оглашается приговор по делу о событиях января 1991 года.

«Заседание было объявлено в открытом режиме, однако дипломатам посольства России, в том числе и послу России в Литве Александру Удальцову, было отказано в праве присутствовать на этом заседании. При этом никаких вразумительных объяснений представлено не было. Расцениваем данные действия литовских властей как грубую провокацию», — сказал А.Кудрявцев.

Среди обвиняемых, добавил пресс-атташе, свыше 60-ти человек, большинство из которых — это граждане Российской Федерации. «Это противоречит общепринятым нормам проведения судебных процессов с участием иностранных граждан», — подчеркнул он.

На скамье подсудимых присутствуют всего два человека. Остальных обвиняемых Литва судит заочно, среди них экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, который получил десять лет.

Речь идет о судьбе десятков граждан России, — подчеркнул Кудрявцев.

У этого приговора есть свои стороны, которые можно понять, и стороны, которые остаются под большим вопросом, — считает историк и журналист Николай Сванидзе:

Тогда несомненное было совершено государственное преступление. Так же, как преступление было совершено в Грузии (в Тбилиси). Так же, как преступление было совершено еще в некоторых республиках Советского Союза.
Конечно, в Вильнюсе при взятии телевизионной башни было совершено государственное преступление.
Тоталитарный режим, уже издававший последние вздохи, пытался себя каким-то образом сохранить с применением силы. И это не получилось. Но сила была применена, и жестоко. И конечно, у литовцев нет никаких оснований быть благодарными за это. Я понимаю, что они судят организаторов этого дела.

Но тут есть вот какие вопросы. Во-первых, Язов глубокий старик. И 10 лет Язову – ну это чисто символическое. И никогда никто его не отдаст литовскому правосудию. А если б отдали, то сажать глубокого старика – это негуманно.
Во-вторых. Если уж на то пошло, руководителем государства тогда был Михаил Сергеевич Горбачев. При всем международном уважении к Михал Сергеичу, мимо него это пройти не могло. Поэтому если быть до конца логичными, тогда нужно было бы Михал Сергеича сажать на скамью. Заочно сажать на скамью. Они этого не сделали.
Поэтому у этого приговора есть свои стороны, которые мы можем понять, и свои стороны, которые остаются под большим вопросом.

В любом случае, говорит Сванидзе никто Язова никогда не отдаст Литве.

Бессмысленным считает решение вильнюсского суда журналист Александр Невзоров:

Эти попытки все время корректировать свое настоящее при помощи ковыряния в истории – они, я бы сказал, говорят о некотором малоумии. Потому что все это уже не играет никакой роли. Все то, что было – на самом деле уже абсолютно несущественно и давно могло бы быть забыто.

Для меня слова про «забыл прошлое» не имеют никакого смысла. История имеет одну только интересную для нас ипостась –история существует только в виде зафиксированного в настоящем результате. Вот есть результат, который зафиксирован в сегодняшнем настоящем.

Тогда нужно срочно-срочно придавать значение всему и выяснять, кто же был прав на Куликовском поле, из-за кого проиграли Грюнвальдскую битву, кто кого сжигал в Силезии и так далее. И все должны по этим всем поводам немедленно предъявить друг другу претензии. Это предельная глупость. Жить надо сегодняшним днем.

По мнению Невзорова, копаться в истории сейчас совершенно не нужно.



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