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13:32, 27 марта 2019

Поездка Бойко и Медведчука в Москву может стать поводом для возбуждения дела о незаконном пересечении границы

Поездка украинских политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука в  Москву может стать поводом для возбуждения уголовного дела о незаконном пересечении границы. Соответствующая реакция не заставит себя ждать, — предупредил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

22-го марта Бойко и Медведчук встречались в  Москве с премьером Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером и обсудили вопросы поставок газа, — сообщает «Интерфакс».



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