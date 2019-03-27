Поездка Бойко и Медведчука в Москву может стать поводом для возбуждения дела о незаконном пересечении границы

Поездка украинских политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву может стать поводом для возбуждения уголовного дела о незаконном пересечении границы. Соответствующая реакция не заставит себя ждать, — предупредил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

22-го марта Бойко и Медведчук встречались в Москве с премьером Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером и обсудили вопросы поставок газа, — сообщает «Интерфакс».