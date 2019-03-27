Суд в Вильнюсе заочно приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего министра обороны СССР Язова по делу о событиях 1991 года

Суд в Вильнюсе заочно приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова по делу о событиях 13 января 1991 года.

Язов признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности. По версии обвинения, в коцне 90-го года он поручил подготовить план возвращения Литвы в состав СССР. В результате в январе 91-го года «Советский Союз начал агрессию в отношении Литвы».

Обвинения по этому делу предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. При этом перед судом предстали лишь два россиянина — Юрий Мель приговорен к семи годам лишения свободы, а Геннадий Иванов — к четырем годам. Их адвокаты заявили, что обжалуют приговор.

В российском посольстве в Вильнюсе заявили, что российским дипломатам не разрешили присутствовать на судебном заседании из-за того, что в суде нет мест. Посольство называет это провокацией.