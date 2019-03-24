Михаил Абызов, задержанный накануне, содержится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы

В трехместной камере подозреваемые в краже и убийстве, — рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Члены ОНК подали рекомендации руководству изолятора временного содержания (ИВС) в связи с содержанием экс-министра Михаила Абызова в камере с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. «Сегодня мы с членами ОНК Москвы проверяли изолятор по Северо-восточному административному округу. В том числе мы зашли к Михаилу Абызову.

Насторожило нас то, что в камере у Абызова двое граждан содержится: один из них подозревается в убийстве, а второй ранее отбывавший наказание гражданин за совершение кражи. Согласно закону это недопустимо, чтобы граждане, ранее отбывавшие наказание содержались вместе подсудимыми», — сказал он.

По словам И.Мельникова, по данному случаю была подана рекомендация руководству ИВС.

«Также дали мы рекомендации касаемо того, что двое граждан по этому уголовному делу заявили о том, что у них имеются хронические заболевания, им необходимо принимать лекарственные препараты. Мы попросили обеспечить их таковыми, и обратить внимание медработников ИВС на состояние здоровья граждан», — пояснил он.

И.Мельников также добавил, что у задержанного экс-министра М.Абызова нет никаких претензий по содержанию его в камере, а также нет претензий к сотрудникам правоохранительных органов при его задержании.

«Все прошло с его слов максимально деликатно. Сотрудники правоохранительных органов не применяли по отношению к нему физическую силу», — отметил он.

Бывший министр Открытого правительства М.Абызов обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве. В Изоляторе временного содержания по СВАО Москвы содержатся еще пятеро фигурантов по этому уголовному делу.

По его словам, Абызов не жаловался ни на условия в камере, ни на обстоятельства своего задержания. Он назвал действия силовиков корректными.

Сегодня Басманный суд решит вопрос о мере пресечения Абызову.

Президент Путин не комментирует дело Абызова. «Это было бы попыткой влиять на следствие», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он считает неправомерным говорить о вмешательстве ФСБ в работу бизнеса. Песков назвал «уделом праздных зевак» рассуждения «о кампании против системных либералов» после задержания Абызова.

Первый вице-премьер Антон Силуанов негативно отнесся к задержанию Михаила Абызова. «Суд разберется. Надеюсь, что все будет хорошо», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос журналистов, верит ли он в виновность бывшего министра.