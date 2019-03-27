Сборной Украины может быть засчитано техническое поражение за участие в отборочных матчах ЧЕ бразильца Мораеса

Сборной Украины может быть засчитано техническое поражение за участие в отборочных матчах Чемпионата Европы бразильского нападающего Джуниора Мораеса.

Сборная Украины отобрала очки у действующих чемпионов Европы португальцев и обыграла Люксембург со счетом 2-1 и эти результаты соперники украинской команды собираются опротестовать. В обоих встречах принимал участие бразилец Джуниор Мораес, который получил украинское гражданство только 18 марта по распоряжению Президента страны Петра Порошенко. Как считают конкуренты регламент УЕФА был нарушен. В нем говориться, что футболист может сыграть за свою новую родину если он без перерыва жил в стране не менее пяти лет. Мораесу не хватает до этого срока всего четырех месяцев, которые он провел в аренде в чемпионате Китая. Потом бразильский нападающий вернулся на Украину и продолжает выступать за донецкий Шахтер. Эти четыре месяца перерыва и стали поводом для подачи протеста.



В УЕФА пока никаких официальных запросов относительно участия Мораеса не получали.