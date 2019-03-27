Суд в Иркутске признал незаконным строительство завода по розливу воды из Байкала

Против этого выступали жители в разных российских регионах.

Экологическая экспертиза с одобрением стройки в посёлке Култук на берегу Байкала аннулирована. Районный суд Иркутска поддержал доводы природоохранной прокуратуры. Надзорное ведомство нашло ранее ряд грубейших нарушений. В частности, эксперты не учли, что рядом с будущим заводом обитают несколько десятков уникальных видов растений и животных. Кроме того завод хотят разместить близко к воде, чего быть не должно. Претензии прокуратуры также вызвали нарушения при проведении общественных слушаний по проекту, передаёт «Интерфакс».

Представители Росприроднадзора и инвестора в суде опровергли все доводы прокуратуры. Они заявили, что ведомство использует устаревшие данные учёных 25-летней давности, а современных в Култуке не проводилось, отмечает агентство. Завод по производству питьевой воды с начала года в посёлке строит иркутская компания Аквасиб, её основной владелец – китайское предприятие. Местные жители провели несколько акций протеста против строительства завода. По их мнению, предприятие нанесёт озеру огромный экологический ущерб. Люди призывали вмешаться в ситуацию президента Путина.

Акции также прошли в Москве и ряде других городов. В одиночном пикете на Красной площади в защиту Байкала участвовал и модельер Сергей Зверев. Позже в эфире Эха он назвал ситуацию с загрязнением озера катастрофической и призвал решать проблему как можно скорее.