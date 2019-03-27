Суд в  Вильнюсе заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам тюрьмы

Он признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о столкновениях в Вильнюсе в 1991 году.

В списке обвиняемых более 60 фигурантов, но на скамье подсудимых только двое граждан России. Одного из них бывшего советского офицера Геннадия Иванова, приговорили к четырем годам лишения свободы. Второй — Юрий Мель, приговорен к семи годам.

Бессмысленным считает решение вильнюсского суда журналист Александр Невзоров.

По мнению Невзорова, копаться в истории сейчас совершенно не нужно.