Суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по производству питьевой воды на Байкале

Решение экспертной комиссии о положительной экологической экспертизе также признано несоответствующим, — сообщает ТАСС.

Напомним, — завод в поселке Култук в январе начала строить иркутская фирма Аквасиб, основным владельцем которой является компания из Китая. Строительство вызвало крупные протесты общественников и экологов.

В минувшее воскресенье митинги против строительства завода прошли в десятках российских городов.