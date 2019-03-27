Суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по производству питьевой воды на Байкале
Решение экспертной комиссии о положительной экологической экспертизе также признано несоответствующим, — сообщает ТАСС.
Напомним, — завод в поселке Култук в январе начала строить иркутская фирма Аквасиб, основным владельцем которой является компания из Китая. Строительство вызвало крупные протесты общественников и экологов.
В минувшее воскресенье митинги против строительства завода прошли в десятках российских городов.