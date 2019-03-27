Российский биатлонист Александр Логинов получил более 170 тысяч евро призовых за прошедший сезон

Логинов занял второе место в общем зачете Кубка Мира и получит за это сумму эквивалентную примерно 12 миллионам рублей. Лидер нашей женской сборной Екатерина Юрлова-Перхт , которая финишировала 14 по итогам всех гонок сезона заработала почти в три раза меньше – 66 тысяч евро. На третьем месте Евгений Гараничев с 36-ю тысячами. Вне конкуренции в списке естественно норвежец Йоханес Бё. Он перешагнул отметку в 460 тысяч евро, поскольку намного оторвался от остальных и выиграл большинство стартов, но такого подарка он все равно не ожидал. В сравнении с ним доходы биатлонистов сборной России выглядят весьма скромно. Они пополнят свои счета на суммы получат от 30 до 20 тысяч евро.

На чемпионате мира в Швеции сборная России сумела завоевать медали впервые за три года.