В Следственном комитете отрицают пытки в отношении последователей «Свидетелей Иеговы» в Сургуте

Ранее задержанные рассказывали, что их раздевали догола, обливали водой и били электрошокером.

Следственный комитет назвал следы пыток у задержанных иеговистов попыткой «дискредитации правоохранительных органов». Об этом говорится в сообщении на сайте СК по Ханты-Мансийскому автономному округу. Согласно результатам проверки, «незначительные гематомы и ссадины на ногах» задержанные получили еще до допроса. Это произошло в результате применения боевых приемов из-за оказания сопротивления перед обысками.

Что касается ожоговых ран, похожих на следы применения электрошокера, то они, по версии СК, появились не в день обыска и допроса, а позже. Жалобы иеговистов в ведомстве считают попыткой воздействия на следствие.

Семеро последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России), которая признана в России экстремистской и запрещена, были задержаны в Сургуте 15 февраля. Позднее они заявили о том, что их подвергли пыткам, требуя рассказать об устройстве общины.

На данный момент под стражей по этому делу остаются двое верующих.