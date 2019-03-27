Суд в Вильнюсе заочно приговорил бывшего министра обороны Советского Союза Дмитрия Язова к 10-ти годам тюрьмы

Приговор по делу о столкновениях в столице Литвы в 91-м году выносят в эти минуты. На него не пустили российских дипломатов и журналистов.

Дмитрия Язова окружной суд Вильнюса признал виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Он заочно получил 10 лет, на два года больше в литовской тюрьме мог бы провести бывший офицер КГБ Михаил Головатов. Но ни его, ни 94-летнего Язова как и почти всех остальных обвиняемых в суде нет. Перед началом вынесения приговора возникли сложности с проходом в зал. Его осуществляли по заранее составленным спискам. В зал Вильнюсского окружного суда дипломаты и российские журналисты из агентства РИА, Первого канала, RT и ещё нескольких федеральных СМИ не попали. Безобразным назвал в интервью РИА ситуацию посол России в Литве Александр Удальцов. А процесс –судилищем. На скамье подсудимых только два человека. Оба в прошлом российские военные. Юрий Мель и Геннадий Иванов. Для них прокурор попросил 16 и 12 лет соответственно. Вину они не признали. Дело о событиях января 91-года крупнейшее в истории судебной системы Литвы. Тогда советские десантники штурмовали телебашню в Вильнюсе, на улицах произошли столкновения с местным населением. Погибли 14 мирных жителей. Литовская сторона обвиняет в гибели советских военных и руководство СССР.

В списке обвиняемых более 60-ти фигурантов. В качестве свидетеля суд несколько раз безуспешно пытался вызвать первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва.