В России выросла неофициальная занятость

В неформальном секторе экономики занят каждый пятый работающий россиянин. Это данные Росстата. Как отмечается. Неформальная занятость не является криминальной. Росстат относит к такому сектору всех сотрудников, занятых на предприятиях, не зарегистрированных в качестве юридических лиц. Это ИП, самозанятые фермеры, члены семьи, которые помогают родственникам в бизнесе. Те, кто работают в компаниях юридических лицах без оформления договора или получают «серую» зарплату, в неформальную экономику не входят.