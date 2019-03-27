Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов не имеет жалоб на обстоятельства задержания и условия в СИЗО

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ОНК. Абызов рассказал правозащитникам, что сотрудники правоохранительных органов не применяли силу при его задержании, действовали корректно. Сейчас он находится в камере изолятора временного содержания вместе с обвиняемыми в убийствах и кражах. Но условия его устраивают.

Вопрос об аресте Абызова, как ожидается, будет решаться сегодня в Басманном суде. Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и в мошенничестве в особо крупном размере.