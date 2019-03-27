В Венесуэлу, по некоторым данным, прибыли российские киберспециалисты

Как утверждается, они приехали в составе военного контингента.

Главной целью прибытия киберспециалистов из России в Каракас является защита венесуэльского президента Николаса Мадуро от свержения, уверяет источник агентства Reuters. По его словам, таким образом они, как и военные, призваны обеспечить для Москвы точку опоры в Латинской Америке – в частности, через охрану правительственной киберинфраструктуры. Собеседник агентства также отметил, что специалисты прибыли в Каракас на двух самолетах. Об этом же, в частности, ранее писало венесуэльское издание El Nacional. Оно утверждало, что в страну была переброшена группа из почти 100 российских военных под командованием генерал-полковника Василия Тонкошкурова. В свою очередь, официальный представитель МИДа Мария Захарова пояснила, что специалисты из России могут находиться в Венесуэле по соглашению о военно-техническом сотрудничестве. Однако их переброску она официально не подтвердила и не опровергла.

Политический кризис в Венесуэле продолжается уже более двух месяцев. Тогда спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его поддержали более двух десятков государств, в том числе страны ЕС и Латинской Америки, а также США.