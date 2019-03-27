Первая игровая неделя отбора на чемпионат Европы закончилась 8 матчами

Участниками двух невероятных встреч стали скандинавские команды. Сборная Дании проигрывала коллегам из Швейцарии на протяжении всего матча. На 76 минуте Брил Эмболо сделал счет крупным – 3-0. Еще 8 минут потребовалось датчанам, чтобы забить и тогда этот мяч казался легким утешением и сохранением лица, однако спустя 4 минуты Кристиан Криткьяер забил второй гол, который гарантировал сумасшедшую концовку. Швейцарцы утратили уверенность в себе, а их соперники обрели надежду и на третьей компенсированной минуте Хенрик Далсгор буквально внес мяч в сетку. Ничья 3-3. В матче между сборными Норвегии и Швеции хозяева к 60 минуте вели 2-0, но шведы смогли не только отыграться, но и выйти вперед, причем Робин Куайсон забил опять таки в компенсированное время, но это был не последний гол в матче. Норвежцы сумели отыграться на 7 добавленной арбитром минуте. Те же 3-3.



Футболистам сборной Италии волноваться за результат не пришлось, они победили Лихтенштейн с редким нынче счетом 6-0.