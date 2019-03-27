Российских дипломатов и журналистов и агентств не пустили в Литве на суд по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе

Российских дипломатов и журналистов ряда российских телеканалов и агентств не пустили в Литве на суд по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе. Как сообщает РИА «Новости», послу Александру Удальцову сообщили, что мест в суде нет. Не были допущены также журналисты Первого канала, RT «Известий», Пятого канала и РИА «Новости».

В 2016 году в Литве начались судебные заседания по делу «о событиях 13 января». По данным литовской прокуратуры, люди, которые вышли на акции протеста и погибли у вильнюсской телебашни в 91 году, были убиты советскими солдатами. Среди подсудимых два российских гражданина – Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и Геннадий Иванов, бывший военный, живущий в Литве. Обвинение требует приговорить Меля к 16 годам тюрьмы, Иванова к 12 годам. Всего в списке обвиняемых более 60 человек (почти всех их судят заочно), в том числе, бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов и бывший командир группы «Альфа» советского КГБ Михаил Головатов.