В столице Ингушетии большинство участников митинга покинули центральную площадь

Напомним, акция была разрешена властями только на 1 день – 26 марта. Однако протестующие остались на площади на ночь и сегодня утром отказывались расходиться. Требования протестующих остаются прежними, рассказал «Эху Москвы» депутат Народного собрания Ингушетии Сет-Салим Ахильгов.

Несмотря на то, что большинство участников митинга в Магасе покинули площадь, требования протестующих остаются прежними. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Народного собрания Ингушетии Сет-Салим Ахильгов.

«Здесь взяли тайм-аут на продолжение митинга. Видимо, это рассчитано на то, что люди успокоятся за это время. Но требования митингующих остаются прежними, настроение народа остается прежним. Все хотят отставки главы республики», — сказал он.

С.-С.Ахильгов считает, что в Москве должны прислушаться к требованиям народа Ингушетии. Будет лучше, добавил депутат, если следующего главу Ингушетии выберет народ.

«Следующего надо выбрать силами народа. Это лучшее что можно сделать в этой ситуации, чтобы люди успокоились и пришли к единому мнению», — подчеркнул он.

Митинг в Магасе начался накануне и по согласованию с властями должен был завершиться в 18.00 вечера, но его участники заявили, что не уйдут, пока Юнус-Бек Евкуров не подаст в отставку. Поводом для протеста стал законопроект о референдуме.