Максим Ликсутов: Столичные таксисты не будут работать больше 8 часов за смену

Как рассказал газете «Коммерсантъ» глава московского диптранса Максим Ликсутов. В прошлом году в столице на четверть выросло число аварий с участием такси. В департаменте считают, что одной из причин стали переработки водителей. К началу следующего года должна появиться система, которая не будет допускать к заказам водителей такси. Которые уже провели за рулём больше положенного времени. Система также ограничит допуск водителей, не имеющих полис СОАГО и не прошедших медосмотр.

Сейчас интернет агрегаторы пытаются ограничивать для водителей время доступа к заказам. Однако таксисты обходят эти ограничения, переключаясь с одного агрегатора на другой.