Уголовное дело возбуждено против поставщика компьютеров МВД

Как пишет газета «Коммерсантъ», Всеволода Опанасенко – создателя и владельца компаний «Т-Платформа» и «Байкал электроникс» заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.

По информации газеты, минувшим вечером следствие просило Басманный суд арестовать бизнесмена. Какое решение было принято, не уточняется.

Компании Опанасенко поставляют компьютерную технику в основном госструктурам. В конце прошлого года был подписан контракт на поставку МВД более 9 тысяч компьютеров на 357 миллионов рублей. Эту технику предполагалось использовать, в том числе, для сдачи экзаменов на водительские права.