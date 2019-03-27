В Каракасе неизвестные напали на машину Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом Венесуэлы

Видеозапись инцидента была опубликована в Твиттере телеканал VPI TV. На записи видно, что Гуайдо покинул здание Национальной ассамблеи, а его автомобиль остановился на светофоре, в этот момент неизвестный мужчина попытался открыть дверь машины. Это у него не получилось. Затем, когда машина снова начала движение, группа людей забросала его палками и другими предметами.

Госсекретарь США Майк Помпео осудил произошедшее и назвал это актом запугивания, сообщает РБК.