В Стокгольме минувшей ночью прогремел взрыв

Есть пострадавшие. Об этом сообщает газета «Афтонбладет». По данным шведкой полиции, взрыв прогремел на западе города, нанесён ущерб фасадам нескольких домов, а также нескольким автомобилям. «Что взорвалось, мы не знаем. Должно быть проведено расследование. Но речь действительно идёт о взрыве», — заявил руководитель полиции Стокгольма Фредерик Андерсен. На месте работают взрывотехники и криминалисты. Сообщается также о нескольких пострадавших. Один человек тяжело ранен осколком стекла, рассказали газете в полиции. Причины взрыва пока неизвестны.