Известный советский актер Нодар Мгалоблишвили скончался в Грузии

Известный советский актер, исполнитель роли графа Калиостро в фильме «Формула любви» Нодар Мгалоблишвили скончался в Грузии. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Заслуженный артист Грузии, актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили скончался на 88-ом году жизни. Об этом сообщает грузинский «Первый канал». Причина смерти не называется, но уточняется, что последние несколько месяцев он тяжело болел. Актерскую карьеру Мгалоблишвили начал в середине 50-х в тбилисском драматическом театре, в 1958 дебютировал в кино. За свою карьеру он сыграл в десятках советских и грузинских фильмов и телесериалах, продолжал сниматься в российском кино и после развала СССР. Широкую известность Нодар Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви» режиссера Марка Захарова. В 2001 году отказался принять одну из высших государственных наград в Грузии – «орден Чести». Актер обвинил власти страны в то, что они отняли у него достоинство, вынудив просить друзей из России о ролях, чтобы заработать деньги. Награду привезли в театр, но Мгалоблишвили в знак протеста вернул орден в министерство культуры.

В последний раз Нодар Мгалоблишвили появлялся на экранах в российском сериале «Возмездие» 2011 года.