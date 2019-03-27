Вице-премьер Дмитрий Козак: Компания «Форд» приняла решение прекратить производство легковых автомобилей в России

По крайней мере, об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Форд» имеет проблемы со сбытом продукции и решил сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, рассказал Козак в интервью газете «Коммерсантъ». По его словам, в этой сфере у производителя уже есть успешный продукт. В то же время «Форд», как отметил вице-премьер, не будет самостоятельно управлять бизнесом – им займется российский партнер компании, группа «Солерс». Она, в свою очередь, получит контрольный пакет в совместном предприятии Ford Sollers в результате реструктуризации, добавил Козак. В заключении он рассказал, что правительство обсуждает вариант производства коммерческих автомобилей на базе завода в Елабуге. Ford Sollers накануне обращалась в ВЭБ с просьбой реструктурировать долг, его размер не уточняется. Сам банк 8 лет назад выдавал кредит на создание совместного предприятия в 39 млрд рублей.

Тем временем сотрудники завода «Форд» в Ленинградской области, который могут закрыть, собираются выйти на митинг в середине апреля.