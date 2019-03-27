В Москве задержали экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова

Следственный комитет предъявил ему обвинения по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества.

Абызов был задержан накануне во второй половине дня оперативниками управления «К» службы экономической безопасности ФСБ. Как пишет «Коммерсант», это произошло вскоре после возвращения экс-министра из Италии: он предположительно прилетел на день рождения вице-премьера Аркадия Дворковича.

По версии следствия, Абызов с 2011 по 2014 годы создал и возглавлял преступное сообщество, похитившее у сибирских энергетических компаний четыре миллиарда рублей. У экс-министра было как минимум пятеро соучастников, все они также задержаны.

По данным адвокатов фигурантов дела, обвинение Абызову строится вокруг одной сделки. Речь идет о продаже государственному ФГУП «Алмазювелирэкспорт» акций четырех энергокомпаний. Как утверждается, их реальная стоимость составляла 186 миллионов рублей, но была завышена больше чем в 20 раз. Деньги были выведены в офшорные компании за границу.

Вопрос об аресте Абызова, как ожидается, будет решаться сегодня в Басманном суде. Фигуранты дела, включая экс-министра, своей вины не признают.