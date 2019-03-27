В Венесуэлу в числе российских военных прибыли специалисты по кибербезопасности, а также силы специального назначения

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американском правительстве. Ранее сообщалось, что 24 марта в Венесуэле приземлились российские транспортные самолёты Ил-62 и Ан-124. на них прилетели 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба сухопутных войск Василием Тонкошкуровым. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что по договору России и Венесуэлы от 2001 года российские специалисты могут присутствовать в этой стране.