«Коммерсантъ»: Обвинение в отношении бывшего министра Открытого правительства Абызова строится вокруг одной сделки

Обвинение в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова строится вокруг одной сделки. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов других фигурантов дела. Как рассказали адвокаты, Абызов и его компаньоны купили 100 процентов акций четырёх энергетических компаний. Затем эти активы по завышенной стоимости были проданы ФГУП «Алмазювелирэкспорту». 4 миллиарда рублей от сделки ушли в офшорные компании. Отмечается, что сделка была рыночной, а конфликт вокруг неё искусственно переведён в политическую сферу.

По данным следствия, стоимость компаний составляла более 180 миллионов рублей. Потерпевшими по делу выступают «Алмазювелирэкспорт», Сибирская энергетическая компания и региональные электрические сети, которые утверждают, что не знали о противоправных сделках.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и в мошенничестве в особо крупном размере.