В Пресненеском суде состоится беседа по иску главы совета фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского к «Аэрофлоту»

Сегодня в Пресненеском суде Москвы состоится беседа по иску главы совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского к «Аэрофлоту» из-за списанных бонусов.

Директора издания «Такие дела» Митю Алешковского лишили платинового статуса в программе «Аэрофлот-бонус» из-за публикации в социальной сети. Это прямое нарушение Конституции и посягательство на свободу слова. Такое мнение «Эху Москвы» высказал сам Алешковский.

Необходимо отстаивать право граждан на свободное распространение информации, считает Алешковский. Его интересы в суде будет представлять международная правозащитная организация «Агора».

Компания «Аэрофлот» лишила платинового статуса директора издания «Такие дела» Митю Алешковского. В своих публикациях он нарушил правила программы «Аэрофлот-бонус». Об этом «Эху Москвы» рассказала замначальника пресс-службы компании Вера Абанина.

Ранее Алешковский опубликовал фото приказа о запрете сотрудникам «Аэрофлота» пользоваться смартфонами на рабочем месте и сопроводил его комментарием «Савельев окончательно головой поехал».