Главред «Медиазоны»: У общества «Мемориал» есть все основания признать аспиранта МГУ Азата Мифтахова политзаключенным

У общества «Мемориал» есть все основания признать аспиранта МГУ Азата Мифтахова политзаключенным, особенно, если учесть, как развивались события его дела, сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Следствие просило заключить молодого человека под стражу в рамках расследования уголовного дела о нападении на офис партии «Единая России» в столичном районе Ховрино в январе 2018 года, когда неизвестные разбили окно и бросили в помещение файер. В результате того инцидента никто не пострадал.