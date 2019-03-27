Для почти 13 миллионов работающих российских женщин может быть увеличен рабочий день

Как пишет газета «Извести», этот вопрос прорабатывается в Министерстве труда. Речь идёт о жительницах сельской местности, которые работают по 36 часов в неделю. Между тем, стандартная рабочая неделя в России составляет 40 часов. Укороченный рабочий день был введён в 1990 году. Тогда законодатели посчитали, что женщинам нужно дополнительное время для ведения личного подсобного хозяйства. Теперь в Минтруда считают, что эта норма устарела.