Правительство: Антитабачная концепция Минздрава не корректна

Антитабачная концепция Минздрава не корректна и содержит статистические данные о смертности от табакокурения, которые невозможно проверить. Об этом говорится в замечаниях правительства, которое отправило проект на доработку, сообщает РБК. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила внести изменения в проект до 5 июня.

Отмечается, в частности, что сейчас в стране отсутствует методика, которая позволяла бы определять взаимосвязь болезни с курением. В правительстве также не понравилось определение никотиновой зависимости, предложенной Минздравом, которое называет курение не свободным выбором или правом человека, а расстройством поведения. Предложение полностью вывести табак из употребления эксперты сочли малодостижимым.