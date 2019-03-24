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Эксклюзив Эха 08:29, 27 марта 2019

В столице Ингушетии Магасе продолжается массовая акция протеста против изменения правил проведения референдума

Митинг был согласован только на 1 день – 26 марта. Однако протестующие остались на площади на ночь и сегодня с утра отказались расходиться, сообщает Znak.com. Участники акции выразили недоверие главе республики Юнус-беку Евкурову и потребовали его отставки. Силовики попытались разогнать митингующих, однако старейшины поставили стулья и сели на площади, чтобы защитить молодёжь от полиции.

К месту проведения митинга стянута бронетехника, были слышны хлопки шумовых гранат. Чтобы снизить напряжение, власти создали контактную группу с участием представителей правительства, парламента и администрации Евкурова, но протестующие отказываются от диалога.

Митингующие недовольны законопроектом о референдуме и требуют отставки главы региона Юнус-Бека Евкурова. Как рассказал «Эху Москвы» глава правозащитной организации «Машр» Магомед Муцольгов, ее участники даже не ждут, что с ними станут разговаривать представители Евкурова.

Прошлой осенью в столице региона активисты не уходили с улиц в  течение двух недель, выражая недовольство изменениям границы с Чечней, и пытались оспорить решение местных властей с помощью народного голосования, однако тогда заявка была отклонена.



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